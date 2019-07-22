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ОБСЄ: від початку "хлібного перемир’я" зафіксовано 75 порушень режиму тиші
|Суспільство | 22-07-2019, 07:10
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|Від початку доби, 21 липня, коли вже було оголошене "хлібне перемир’я", Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
"У період між 00:01 та 16:00 21 липня Місія зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню (3 вибухи, 21 снаряд і 51 постріл із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї)", - сказано у повідомленні.
Спостерігачі уточнили, що майже всі обстріли (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 по території Луганської області, у районах на схід від Попасної (підконтрольної урядові), та поблизу Золотого (підконтрольне урядові).
У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від Авдіївки (підконтрольна урядові).
У період між 12:01 і 16:00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
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