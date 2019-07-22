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Вакарчук назвав умови вступу "Голосу" у майбутню коаліцію
|Суспільство | 22-07-2019, 07:13
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|Партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, які відповідають чітким умовам.
Про це лідер партії Святослав Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу.
За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.
"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії", – заявив лідер партії "Голос".
"У нас є декілька чітких червоних ліній: перше - Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; друге – має бути чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання; третє - економіка без жодних олігархів; четверте - депутатів спускаємо з неба на землю", - роз’яснив він.
Вакарчук додав, що його політсила готова домовлятися з тими партіями, з якими у цих питаннях вони знайдуть спільну мову.
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