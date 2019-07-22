ЦВК опрацювала майже 80% протоколів закордонних дільниць, перемагає "ЄС" Суспільство | 22-07-2019, 07:14 0 101 Згідно з результатами опрацювання 78,43% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях найбільшу підтримку виборців здобула партія "Європейська солідарність".



Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.



Наразі партія "Європейська солідарність" набирає 29,36% голосів, "Слуга народу" - 28,57%, "Голос" - 18,89%, партія Шарія - 4,78%, "Опозиційна платформа - За життя" - 4,22%, ВО "Свобода" має 3,72%, "Батьківщина" - 1,96%.