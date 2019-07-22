Біля берегів Мавританії горить український траулер, загинув моторист Суспільство | 22-07-2019, 07:17 0 115 Біля берегів Мавританії горить український океанський траулер "Іван Голубець" (зафрахтований латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії), є загиблий і постраждалі.



Про це повідомили члени екіпажу судна, на борту якого в момент загоряння знаходилося 90 осіб - громадяни України і Росії, пише Думська.



Пожежа почалася в машинному відділенні і швидко поширилася на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду залишити судно. Людей евакуював інший траулер "Маршал Крилов".

Загинув один моторист, є постраждалі.



"Оскільки в складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію силу інших траулерів, які ведуть промисел в цьому районі, - каже очевидець події. - Судно "Капітан Сухондяєвський" зуміло завести швартові кінець і взяти "Голубець" на буксир, проте в процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову".



Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.

