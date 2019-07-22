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Біля берегів Мавританії горить український траулер, загинув моторист
|Суспільство | 22-07-2019, 07:17
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|Біля берегів Мавританії горить український океанський траулер "Іван Голубець" (зафрахтований латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії), є загиблий і постраждалі.
Про це повідомили члени екіпажу судна, на борту якого в момент загоряння знаходилося 90 осіб - громадяни України і Росії, пише Думська.
Пожежа почалася в машинному відділенні і швидко поширилася на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду залишити судно. Людей евакуював інший траулер "Маршал Крилов".
Загинув один моторист, є постраждалі.
"Оскільки в складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію силу інших траулерів, які ведуть промисел в цьому районі, - каже очевидець події. - Судно "Капітан Сухондяєвський" зуміло завести швартові кінець і взяти "Голубець" на буксир, проте в процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову".
Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.
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