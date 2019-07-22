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Ресурси деревини - для лісового сектора Львівщини

Суспільство | 22-07-2019, 12:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
Ресурси деревини - для лісового сектора ЛьвівщиниДержавні лісогосподарські підприємства підводять підсумки піврічної господарської діяльності.

Лісове господарство є фундаментом лісового сектору економіки області, який забезпечує близько 22% валютних надходжень області. Державні лісогосподарські підприємства підводять підсумки піврічної господарської діяльності.
За перше півріччя державними лісогосподарськими підприємствами заготовлено 416,3 тис. м3 деревини. Із загальної заготівлі на рубках головного користування заготовлено 241,1 тис. м3 деревини, решта-від рубок пов’язаних з веденням лісового господарства. Слід зазначити, що в першу чергу проводиться заготівля пошкоджених хворобами і шкідниками ялинових та соснових насаджень. У зв’язку з цим на ринок надходить значна частина низькосортної деревини.
Із загального обсягу заготівлі на внутрішній ринок поставлено 326,4 тис. м3 деревини для потреб вітчизняних переробників на загальну суму 211,7 млн. грн. Водночас, внутрішній ринок на даний момент в силу обставин, що склалися, не в змозі переробити ту кількість лісосировини, що пропонують лісогосподарські підприємства. Для постійного забезпечення сировиною деревообробних підприємств, окрім щоквартальних, запроваджено щотижневі електронні торги необробленою деревиною.
В цехах переробки державних лісгосподарських підприємств, перероблено 93,1 тис. м3 необробленої деревини та випущено продукції на суму 132,9 млн. грн. На переробці деревини в лісгоспах постійно працюють 492 робітники із середньою заробітною платою 11174 грн.
Велику увагу держлісгоспи приділяють забезпеченню деревиною соціальної сфери, в першу чергу родин учасників АТО та ООС, необхідною кількістю лісопродукції як для опалення приміщень, так і для проведення ремонтів та житлового будівництва. За перше півріччя для потреб соцсфери було відпущено 29,1 тис. м3 деревини.
Лісогосподарські підприємства свою діяльність спрямовують на забезпечення суспільства продуктами лісу із максимальним збереженням його функцій.
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