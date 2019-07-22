На 29,3 млн грн зросли надходження єдиного податку від підприємств Львівщини до місцевих бюджетів за перше півріччя 2019 року порівнюючи з минулорічними Суспільство | 22-07-2019, 12:34 0 59 У червні 2019 року підприємства Львівщини − платники єдиного податку третьої групи сплатили 6,5 млн. грн. єдиного податку.



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у червні 2019 року підприємства Львівщини − платники єдиного податку третьої групи сплатили 6,5 млн. грн. єдиного податку. Порівнюючи з червнем 2018 року надходження зросли на 0,6 млн. грн., або на 10,2 відсотка.

Протягом січня − червня 2019 року юридичні особи Львівської області сплатили 153,9 млн. грн. єдиного податку. Порівнюючи з січнем − червнем 2018 року надходження єдиного податку з юридичних осіб на Львівщині до місцевих бюджетів зросли на 29,3 млн. грн., або на 23,5 відсотка.

