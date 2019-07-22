Підприємства Львівщини з початку 2019 року сплатили майже на 12 відсотків більше податку на нерухоме майно, ніж торік Суспільство | 22-07-2019, 12:37 0 59 В червні 2019 року підприємства Львівщини сплатили 6,5 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що в червні 2019 року підприємства Львівщини сплатили 6,5 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Протягом січня – червня 2019 року юридичні особи Львівської області сплатили 103,8 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівнюючи з січнем – червнем 2018 року надходження збільшились на 11,0 млн. грн. (у січні – червні 2018 року – 92,8 млн. грн.), або на 11,9 відсотка.

