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НАПОЛЕГЛИВОГО ІНОЗЕМЦЯ ЗАТРИМАЛИ ПІД ЧАС ДРУГОГО «ШТУРМУ» КОРДОНУ З ПОЛЬЩЕЮ
|Суспільство | 22-07-2019, 12:49
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|На Львівщині прикордонники затримали іноземця, який вдруге за тиждень намагався потрапити до сусідньої країни в обхід пункту пропуску.
На Львівщині прикордонники затримали іноземця, який вдруге за тиждень намагався потрапити до сусідньої країни в обхід пункту пропуску.Чоловіка, який прямував до українсько-польського кордону, вчора затримали співробітники Львівського загону неподалік Рави-Руської. Згодом з’ясувалося, що 33-річного уродженця Іраку, з документом виданого владою Великої Британії, прикордонники відділу «Краківець» Мостиського загону вже затримували за аналогічне правопорушення минулого тижня.Нелегалу-рецидивісту знову доведеться відповідати за скоєння правопорушення, передбачене ч. 2 ст.204-1 КУпАП. Його подальшу долю також вирішуватиме суд.
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