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ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПІДВЕЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2019
|Суспільство | 22-07-2019, 18:08
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|Від початку року кількість осіб, які перетнули кордон в пунктах пропуску на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону склала більше 3-х мільйонів.
Від початку року кількість осіб, які перетнули кордон в пунктах пропуску на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону склала більше 3-х мільйонів. Пропущено через кордон майже 733 тисячі транспортних засобів.
За порушення законодавства з прикордонних питань, до адміністративної відповідальності притягнуто більш ніж 1600 осіб та накладено штрафів майже на 3 мільйони гривень.
Протягом першого півріччя 2019 року прикордонниками Мукачівського загону неодноразово фіксувались спроби незаконного перетину держрубежу поза пунктами пропуску з метою переміщення тютюнових виробів. Загалом у 36 випадках виявлено майже 182 тисячі пачок сигарет. У пунктах пропуску припинено 34 спроби незаконного переміщення тютюнових виробів, у результаті чого прикордонники виявили та вилучили понад 232 тисячі пачок сигарет.
Втричі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли спроби переміщення через кордон зброї. Так у першому півріччі вилучено 11 одиниць зброї.
Прикордонниками Мукачівського загону у 23 випадках припинено спроби переміщення через кордон наркотичних та психотропних речовин. За 6 місяців 2019 року виявлено та вилучено майже 31 кг таких речовин.
Не полишали спроб незаконно потрапити до країн Європейського союзу й нелегальні мігранти. Військовослужбовцями загону впродовж 6-ти місяців затримано 20 нелегалів.
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