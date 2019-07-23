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Закарпатські митники передали в краєзнавчий музей водолазний годинник з минулого століття
|Суспільство | 22-07-2019, 18:26
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|Сьогодні, 22 липня 2019 року, Закарпатською митницею ДФС передано Закарпатському обласному краєзнавчому музею ім.Тиводара Легоцького культурну цінність – водолазний годинник.
Годинник виявлено та вилучено 28 червня 2015 року на митному посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС в результаті проведення повного митного огляду автомобіля «Mercedes-Benz».
Протокол про порушення митних правил складено відносно громадянки Російської Федерації, яка постійно проживає в Сербії. Згідно з рішенням Ужгородською міськрайонного суду росіянку визнано винною у вчинені правопорушення, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.
Відтак, згідно з наказом Міністерства культури України «Про передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів» та відповідно до рішення Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави Закарпатською митницею ДФС до Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім.Тиводара Легоцького передано водолазний годинник 192 ЧС, виготовлений в СРСР в 1960-70-ті рр.
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