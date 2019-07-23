Українець намагався підкупити закарпатських митників хабарем Суспільство | 22-07-2019, 18:28 0 186 Сьогодні на митному посту «Косино» Закарпатської митниці ДФС було зафіксовано факт дачі 800 гривень неправомірної вигоди.





Громадянин України пропонував гроші інспектору Закарпатської митниці ДФС за безперешкодне перевезення на митну територію України товарів понад встановлену неоподатковану норму.

Працівник митниці від неправомірної вигоди відмовився, повідомивши про це безпосереднього керівника. Відтак у взаємодії з відділом з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС була викликана оперативна група ГУ Національної поліції для проведення подальших слідчих дій та фіксації правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Звертаємо увагу, що пропозиція, обіцянка, або надання неправомірної вигоди службовій особі карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо неправомірна вигода надається службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна, або без такої.



