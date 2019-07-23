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Разумков вважає, що місцеві вибори таки відбудуться у 2020 році

Суспільство | 23-07-2019, 07:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що місцеві вибори в Україні пройдуть у 2020 році.

Про це лідер партії сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то дійсно до них потрібно готуватися, і політична партія" Слуга народу "фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, розпочне підготовку до місцевих виборів", - сказав Разумков додавши, що найімовірніше вибори пройдуть вже у 2020 році, але багато чого буде залежати, в тому числі, і від місцевих органів влади.

Лідер партії вважає, що велика частина органів влади працює неефективно, не відповідає тим викликам, які стоять перед державою, не забезпечує життєдіяльність громадян, неефективно використовує ті ресурси, які у них є, в тому числі, завдяки реформі децентралізації.

Разумков також сказав, що "Ми чудово знаємо про "нову технологію", коли державні гроші розміщуються на депозитах.

"На мій погляд, це прямі дії, які можуть бути пов'язані з корупцією, тому що зазвичай, я буду називати речі своїми іменами, це часто несе за собою "відкат" за розміщення депозитів в тих чи інших банках", - заявив політик, вказавши на те, що цією проблемою повинні займатися правоохоронці.
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