США готові до переговорів з КНДР - Трамп Суспільство | 23-07-2019, 07:13 0 93 Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР.



Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану, повідомляє Укрінформ.



"Ми маємо дуже гарні відносини (з керівництвом Північної Кореї ) й, очевидно, вони хотіли б зустрітися. Подивимось, що станеться", - зауважив президент США, нагадавши, що наразі КНДР не проводить жодних ядерних випробувань чи тестування ракетного озброєння.



"Я думаю, так, ми будемо (проводити переговори – ред.) у певний момент. Коли вони будуть готові, ми будемо готові", - зауважив глава Білого дому.



Нагадаємо:



Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що отримав дуже теплий лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю, і на запрошення Ина перетнув межу, що розділяє дві держави, зробивши 20 кроків разом з ним.