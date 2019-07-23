|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Політв’язень Бекіров не встає з ліжка — адвокат
|Суспільство | 23-07-2019, 07:16
| 0 92
|
|У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують в Сімферопольському СІЗО, в чергове погіршився стан здоров'я.
Про це повідомляє адвокат політв’язня Олексій Ладін, передає "Крим.Реалії".
Так, за словами адвоката, в Бекірова затисло нерв у хребті, через що він зовсім не може встати з ліжка та відчуває сильні болі в спині.
"Я відразу ж звернувся до медчастини СІЗО. Медпрацівник до нього зайшов. Чому це сталося я наразі не можу сказати, оскільки так і не побачився з ним", — зазначив захисник.
|
|