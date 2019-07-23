|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Трамп заявив, що виграв би війну в Афганістані за 10 днів
|Суспільство | 23-07-2019, 07:19
| 0 88
|
|Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б перемогти у війні з Афганістаном в найстисліші терміни.
Про це Трамп заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, повідомляє NBC News.
За словами американського лідера, "Афганістан зник би з лиця землі за 10 днів".
У той же час президент США підкреслив, що не хотів би йти цим шляхом. "Я не хочу вбивати 10 млн осіб", - сказав він.
|
|