Трамп заявив, що виграв би війну в Афганістані за 10 днів Суспільство | 23-07-2019, 07:19 0 88 Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б перемогти у війні з Афганістаном в найстисліші терміни.



Про це Трамп заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, повідомляє NBC News.



За словами американського лідера, "Афганістан зник би з лиця землі за 10 днів".



У той же час президент США підкреслив, що не хотів би йти цим шляхом. "Я не хочу вбивати 10 млн осіб", - сказав він.

