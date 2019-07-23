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Разумков: Амністії для бойовиків не буде
|Суспільство | 23-07-2019, 09:49
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|Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що про амністію для людей, які замішані у військових злочинах на Донбасі не може йти мова.
Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном", - сказав Разумков.
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