На Донбасі не стріляють – штаб ООС Суспільство | 23-07-2019, 09:51 0 66 На Донбасі, в зоні проведення Операції об’єднаних сил, вже понад добу не чути війни.



Про ситуацію станом на 7 годину 23 липня повідомив штаб ООС.



"Впродовж 22 липня та від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", – ідеться у повідомленні.



За даними розвідки 22 липня один окупант загинув та двоє поранені. Втрат з української сторони не зафіксовано.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.