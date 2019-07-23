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На Донбасі не стріляють – штаб ООС
|Суспільство | 23-07-2019, 09:51
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|На Донбасі, в зоні проведення Операції об’єднаних сил, вже понад добу не чути війни.
Про ситуацію станом на 7 годину 23 липня повідомив штаб ООС.
"Впродовж 22 липня та від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", – ідеться у повідомленні.
За даними розвідки 22 липня один окупант загинув та двоє поранені. Втрат з української сторони не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
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