Генсек Ради Європи: браво президенту Зеленському і його партії Суспільство | 23-07-2019, 09:57 0 70 Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до парламенту.



Про це повідомляє "Європейська правда".



"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Не корумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави ", - написав Ягланд у Twitter.

Раніше партію з перемогою привітав і Євросоюз, заявивши, що нова влада відтепер взяла на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні.



У Брюсселі також вказали на ряд першочергових напрямків реформ: підтримка верховенства права, боротьба з корупцією, енергетика і забезпечення макроекономічної стабільності.