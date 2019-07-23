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Винищувачі Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь по російському літаку

Суспільство | 23-07-2019, 09:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    
Літаки ВПС Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли в сторону російського військового літака через його вторгнення в повітряний простір країни над Східним морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агентство Yonhap.

Російський літак порушив територіальний простір Південної Кореї поблизу південно-східних островів Токто протягом двох коротких періодів.

Тип літака не повідомляється.

Після входу в корейську зону ППО (KADIZ), російський літак увійшов до повітряного простору о 9:09. У відповідь корейські ВПС підняли кілька літаків, включаючи F-15K і F-16K, щоб відстежити літак.

Вони намагалися зв’язатися з літаком, а потім випустили сигнальні ракети та зробили попереджувальні постріли. Російський літак після трьох хвилин перебування залишив корейський повітряний простір.

Однак, приблизно о 9:33 він знову порушив повітряний простір Південної Кореї, пробувши чотири хвилини.

Військовий літак Росії був одним із трьох, що увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Кореї, два китайські літаки також були зафіксовані в цій зоні.

Це був перший випадок, коли російський військовий літак порушив повітряний простір Південної Кореї.

Міністерство оборони Південної Кореї планує викликати представників російських і китайських посольств і подати ноту протесту.
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