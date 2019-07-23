Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися Суспільство | 23-07-2019, 10:01 0 85 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 23 липня на рівні 25,64 гривні за долар.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,76 гривні (на 22 липня - 28,98 гривні).