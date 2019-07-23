"Батьківщина" виривається на третє місце в Раді – 93% протоколів Суспільство | 23-07-2019, 10:04 0 82 Центральна виборча комісія опрацювала 92,97% протоколів виборчих комісій, які працювали на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.



За даними на 9:15 вівторка, 23 липня, результати такі:



Партія "Слуга народу" – 43,13%;



"Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;



"Батьківщина" – 8,19%;



"Європейська солідарність" – 8,14%;



"Голос" – 5,86%;



"Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,01%;



"Сила і честь" – 3,8%;



"Опозиційний блок" – 3,06;



"Українська стратегія Гройсмана" – 2,32%;



Партія Шарія – 2,24%;



"Свобода" – 2,17%;



"Громадянська позиція" – 1,05%;



"Самопоміч" – 0,63%.