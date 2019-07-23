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"Батьківщина" виривається на третє місце в Раді – 93% протоколів
|Суспільство | 23-07-2019, 10:04
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|Центральна виборча комісія опрацювала 92,97% протоколів виборчих комісій, які працювали на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.
За даними на 9:15 вівторка, 23 липня, результати такі:
Партія "Слуга народу" – 43,13%;
"Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;
"Батьківщина" – 8,19%;
"Європейська солідарність" – 8,14%;
"Голос" – 5,86%;
"Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,01%;
"Сила і честь" – 3,8%;
"Опозиційний блок" – 3,06;
"Українська стратегія Гройсмана" – 2,32%;
Партія Шарія – 2,24%;
"Свобода" – 2,17%;
"Громадянська позиція" – 1,05%;
"Самопоміч" – 0,63%.
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