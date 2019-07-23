Три чверті депутатів Ради будуть "новачками" Суспільство | 23-07-2019, 10:05 0 79 Згідно з попередніми результатами, у Верховній Раді 9 скликання три чверті депутатів будуть "новачками".



Зазначається, що до парламенту наразі проходять 323 кандидати, які раніше там не працювали: 167 з них обираються за списками, 156 – по мажоритарці.



Найбільше "нових" ведуть "Слуга народу", яка ані у списку, ані на округах не має колишніх або чинних нардепів, та "Голос", серед списочників якого мандат мав лише Святослав Вакарчук.



Найбільше "попередників", ймовірно, оберуться як самовисуванці – їх там 35 серед 49 кандидатів.