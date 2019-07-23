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"Слуга народу" побила кілька рекордів "Партії регіонів"
|Суспільство | 23-07-2019, 10:07
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|Партія "Слуга народу" показала абсолютний рекорд підтримки за всю історію незалежної України.
До цього за списками найбільше набирала "Партія регіонів" на виборах 2007 року – 34,37%.
Зазначається, що партія Зеленського побила також інший рекорд партії Януковича, провівши найбільшу кількість мажоритарників у Раду. До цього найкращий показник належав "Партії регіонів", яка у 2012 році виграла 113 мажоритарних округів.
Партія Зеленського бере ті ж голоси, які віддали за нього у першому турі президентських виборів 2019 року: за Зеленського тоді проголосували 5,7 мільйона людей, а за "Слугу народу" станом на вечір 22 липня – 5,4 мільйона.
Найменше виборців проголосували за партії "ВО "Факел" та "Незалежність". На двох вони взяли 0,1% голосів.
Переможець попередніх виборів за партійною складовою "Народний фронт" не спромігся дожити до наступних виборів. У виборах-2019 НФ участі не брав, економлячи місце у бюлетенях.
Проте 7 колишніх членів фракції "фронтовиків" пройшли до нового парламенту по округах чи у списках інших партій.
Найбільший регрес за списочною частиною у порівнянні з 2014 роком із нинішніх парламентських партій, якщо не рахувати "Народний фронт", продемонстрували:
"Самопоміч": було 10,97%, а стало 0,7%;
Блок Петра Порошенка (тепер "ЄС"): було 21,87%, а стало 8,5%;
"Радикальна партія": було 7,44%, стало – 3,8%.
Натомість "Опозиційна платформа – За життя" навпаки покращила показники 2014 року: було 9,43%, а стало 13%.
"Батьківщина" Юлії Тимошенко теж додала: з 5,7% виросла до 8%.
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