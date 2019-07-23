НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПРИХОВАТИ 190 ПАЧОК СИГАРЕТ ЧОЛОВІК ПОЗБУВСЯ АВТІВКИ Суспільство | 23-07-2019, 11:43 0 86 Сьогодні вранці через спробу тютюнової контрабанди 44-річний громадянин України втратив автівку.



Чоловік спробував приховати від прикордонно-митного контролю 190 пачок сигарет.

Близько 7-ї години ранку українець прибув автомобілем марки "Ніссан" 2003 року випуску в пункт пропуску "Солотвино". Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонники Мукачівського загону ініціювали проведення поглибленого огляду даного авто. Під час здійснення огляду, прикордонники спільно з митниками виявили у спеціально обладнаних сховках приховані сигарети. Контрабандним куривом чоловік запакував порожнини крил свого транспортного засобу,.

Наразі тютюнові вироби та автомобіль у чоловіка вилучили. Суму оцінки вилучених предметів встановлюють.



