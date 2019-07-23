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НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПРИХОВАТИ 190 ПАЧОК СИГАРЕТ ЧОЛОВІК ПОЗБУВСЯ АВТІВКИ
|Суспільство | 23-07-2019, 11:43
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|Сьогодні вранці через спробу тютюнової контрабанди 44-річний громадянин України втратив автівку.
Чоловік спробував приховати від прикордонно-митного контролю 190 пачок сигарет.
Близько 7-ї години ранку українець прибув автомобілем марки "Ніссан" 2003 року випуску в пункт пропуску "Солотвино". Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонники Мукачівського загону ініціювали проведення поглибленого огляду даного авто. Під час здійснення огляду, прикордонники спільно з митниками виявили у спеціально обладнаних сховках приховані сигарети. Контрабандним куривом чоловік запакував порожнини крил свого транспортного засобу,.
Наразі тютюнові вироби та автомобіль у чоловіка вилучили. Суму оцінки вилучених предметів встановлюють.
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