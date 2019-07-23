На чому найчастіше «попадаються» порушники на Закарпатській митниці Суспільство | 23-07-2019, 11:53 0 82 Найчастіше співробітники Закарпатської митниці ДФС фіксують порушення митних правил, які передбачені статтею 471 та частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.



До прикладу, 22 липня 2019 року, на митному посту «Ужгород» під час проведення митного контролю мікроавтобуса «Mercedes Sprinter», який під керуванням громадянина України прямував з Франції до м. Івано-Франківськ, серед особистих речей працівники митниці виявили не заявлені при усному опитуванні нові гумові шини торгівельної марки «Continental». Вартість шин 600 євро, тобто понад 17 тис. грн.

Таким чином, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю, тобто у громадянина під час митного контролю виявлено товар, який перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України та є обмеженим до переміщення.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, шини вилучили до рішення суду.

Що стосується порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, то найсвіжіший випадок зафіксовано працівниками Закарпатської митниці ДФС напередодні на митному посту «Солотвино».

Громадянин України незаконно переміщував тютюнові вироби автомобілем «Nissan Almera». Формою проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор», заперечивши при усному опитуванні наявність будь-яких товарів, в тому числі таких, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці вивели із загального потоку для проведення повного митного огляду.

Відтак в боксі поглибленого огляду митники виявили приховані у транспортному засобі 190 пачок цигарок «West» з акцизними марками України. Цигарки знаходилися у спеціально виготовленому тайнику, який розташовувався в передній частині автомобіля. Вартість цигарок майже 5000 грн, вартість автомобіля понад 179 тис. грн.

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, які мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі складно протокол про порушення митних правил, автомобіль та цигарки вилучено до рішення суду.

