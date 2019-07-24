На нерухоме майно час сплачувати податок! Суспільство | 23-07-2019, 16:28 0 295 Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє



Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє осіб, які мають у власності нерухомість, про необхідність сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Власники квартири чи квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів, власники житлового будинку чи будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів, або різних типів об’єктів нерухомості загальною площею понад 180 кв. метрів, повинні сплатити податок на нерухоме майно протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення.

Слід зазначити, що відповідно до Податкового кодексу України за порушення термінів сплати податку контролюючі органи застосовують до порушника фінансові санкції у вигляді штрафу у сумі від 10 до 20 відсотків своєчасно несплаченої суми податку та пені, нарахованої за кожен день несплати такого податку.

У разі неотримання податкових повідомлень-рішень на сплату податку, або встановлення розбіжностей у наявній інформації про об’єкт нерухомості, платнику податку необхідно звернутися з оригіналами документів, що підтверджують право власності на нерухомість, до контролюючих органів за місцем проживання (реєстрації).

