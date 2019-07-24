Наше майбутнє - легальна зарплата! Суспільство | 23-07-2019, 16:29 0 64 Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області наголошує



Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області наголошує на необхідності легального оформлення найманих робітників. Адже тільки офіційне працевлаштування дозволяє громадянину отримувати пакет соціальних гарантій, пільг та виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги при нещасному випадку; своєчасної та не нижче мінімального розміру виплати заробітної плати; щорічної відпустки та відпустки по догляду за дитиною; податкової знижки тощо.

Для офіційного оформлення найманого працівника на роботу необхідно:

1) укласти трудовий договір в письмовій формі (форма трудового договору між працівником та фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджена наказом Мінпраці від 08.06.2001 №260), реєструвати такий договір в центрі зайнятості не потрібно;

2) оформити наказ (розпорядження) щодо прийняття працівника на роботу;

3) до початку роботи працівника, подати до територіального органу Державної фіскальної служби за місцем обліку підприємця як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, повідомлення про прийняття працівника на роботу (форма повідомлення встановлена постановою КМУ від 17 червня 2015 року №413);

4) зробити запис в трудовій книжці про прийняття працівника на роботу (Інструкція про затвердження порядку ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58).

