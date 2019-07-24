ФОП може використовувати кошти з розрахункового рахунку для власних потреб після сплати податків Суспільство | 23-07-2019, 16:30 0 62 Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу



Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу на необхідності легального оформлення найманих робітників. Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством. Таке право надається фізичним особам – підприємцям незалежно від системи оподаткування.

Нагадаємо: згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до статті 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.



