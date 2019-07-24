На понад 5,6 тисяч нових суб’єктів господарювання з початку 2019 року розпочали свою діяльність на Львівщині Суспільство | 23-07-2019, 16:33 0 82 Станом на 01 липня 2019 року на обліку у фіскальній службі Львівської області перебували 182320 платників.



З них 72223 юридичних осіб та 110097 самозайнятих осіб. Це на 5666, або майже на 3,2 відсотка більше, ніж на початку 2019 року. Про зростання підприємницької активності повідомили в управлінні обслуговування платників податків Головного управління ДФС у Львівській області.

Всього протягом першого півріччя 2019 року взято на облік 10955 платників податків, із них – 2078 юридичних осіб та 8877 самозайнятих осіб. Припинили діяльність 6356 платників податків, із них 313 юридичних та 6043 самозайнятих особи. Проти 1 січня цього року кількість юридичних осіб збільшилася на 1765, а кількість самозайнятих осіб – на 2834 особи.

На обліку в ГУ ДФС у Львівській області перебуває 13757 платників податку на додану вартість: 12255 юридичних осіб та 1502 самозайнятих особи. Порівнюючи з минулим роком їх кількість зросла загалом на 624 суб’єкта господарювання.

Припинити діяльність як платники ПДВ вирішили 321 юридична особа та 66 самозайнятих осіб.

У Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків на Львівщині зареєстровано 2633675 фізичних осіб. Протягом 2019 року їх кількість зросла на 19125 громадян, у тому числі на 869 іноземних громадян. В Окремому реєстрі перебуває на обліку 2303 мешканці Львівської області. Це особи, які через свої релігійні чи інші переконання відмовилися від присвоєння їм номера облікової картки платника податків та обліковуються у згаданому реєстрі за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта.



