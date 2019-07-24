Закарпатські митники знайшли в українок під одягом та в сумках приховані цигарки Суспільство | 23-07-2019, 16:34 0 89 Сьогодні, 23 липня 2019 року, працівниками Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Вилок» складено протоколи про порушення митних правил на двох громадянок України



Сьогодні, 23 липня 2019 року, працівниками Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Вилок» складено протоколи про порушення митних правил на двох громадянок України, які незаконно переміщували через митний кордон України тютюнові вироби. Протоколи складено за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Українки рухалися в напрямку виїзд з митної території України в пішому порядку. Формою проходження митного контролю громадянки обрали «зелений коридор», що вважається заявою про те, що переміщувані ними товари через митний кордон України не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо переміщення через митну територію України.

Під час здійснення митних формальностей у працівників Закарпатської митниці ДФС виникли підозри, що громадянки можуть переміщувати через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю.

Відтак, за результатами особистих оглядів працівники митниці виявили під одягом та у сумках громадянок України 350 пачок цигарок «Compliment» без акцизних марок.

Наразі цигарки вилучено, їх вартість встановлюється.

