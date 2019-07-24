Закарпатські митники виявили 8910 пачок цигарок без акцизних марок Суспільство | 23-07-2019, 16:36 0 80

Сьогодні, 23 липня 2019 року, працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Павлово» виявили 8910 пачок цигарок у вантажному потязі, який прямував з України до Словаччини.





Цигарки були приховані в чорні поліетиленові пакети під шаром руди. Знайдені тютюнові вироби марки «Compliment», «Marvel», «Life».

Працівниками митниці буде направлено до Головного управління ДФС у Закарпатській області повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України.

