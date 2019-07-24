Закарпатські митники виявили 8910 пачок цигарок без акцизних марок...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 24/07/2019 На Львівщині відзначили випускників, які отримали максимальний бал на ЗНО...>> Незаконні рубки українських лісів – загроза національній безпеці, – Маркіян Мальський...>> Молодь Львівщини запрошують стати учасником відпочинкового табору "Ловці Світанків"...>> Тролейбус № 33 не курсуватиме до 28 липня...>> Львівські гандболістки — бронзові призерки чемпіонату Європи U-19...>> Протягом чотирьох днів буде перекрито для руху транспорту пр. Чорновола: перекриття відбуватиметься частинами...>> М. Мальський: «Я гарантую, що політики у смітті більше нема»...>> На Львівщині підбили підсумки дня голосування...>> У Львівському органному залі відновлюють розписи Яна Генрика Розена...>> У Львові тривають роботи з очищення озера на Панча...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Закарпатські митники виявили 8910 пачок цигарок без акцизних марок

Суспільство | 23-07-2019, 16:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
Закарпатські митники виявили 8910 пачок цигарок без акцизних марок
Сьогодні, 23 липня 2019 року, працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Павлово» виявили 8910 пачок цигарок у вантажному потязі, який прямував з України до Словаччини.


Цигарки були приховані в чорні поліетиленові пакети під шаром руди. Знайдені тютюнові вироби марки «Compliment», «Marvel», «Life».
Працівниками митниці буде направлено до Головного управління ДФС у Закарпатській області повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України.
   Новини по темі: Суспільство
На Львівщині відзначили випускників, які отримали максимальний бал на ЗНО...
23-07-2019, 18:31  >>> 
На Львівщині підбили підсумки дня голосування...
23-07-2019, 18:16  >>> 
Прокуратура у суді домоглась повернення громаді на Львівщині майже 6 га земель вартістю понад 4 млн грн...
23-07-2019, 16:40  >>> 
Закарпатські митники виявили 8910 пачок цигарок без акцизних марок...
23-07-2019, 16:36  >>> 
Закарпатські митники знайшли в українок під одягом та в сумках приховані цигарки...
23-07-2019, 16:34  >>> 
На понад 5,6 тисяч нових суб’єктів господарювання з початку 2019 року розпочали свою діяльність на Львівщині...
23-07-2019, 16:33  >>> 
Право на податкову знижку в частині процентів за користування іпотечним житловим кредитом...
23-07-2019, 16:31  >>> 
   АктуальноАктуально
ОГОЛОШЕННЯ!...
23-07-2019, 11:47  >>> 
ЦВК опрацювала майже 25% протоколів, у Раду проходять 5 партій...
22-07-2019, 07:23  >>> 
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ...
21-07-2019, 20:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЦВК: явка на виборах склала 49,84%, найвища – на Чернігівщині...
22-07-2019, 07:08  >>> 
Мерія нагадує, що сьогодні — останній день агітації кандидатів у депутати перед «днем тиші»...
19-07-2019, 13:50  >>> 
У Зеленського подумують про ще одні дострокові вибори...
16-07-2019, 09:40  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Львівщині відзначили випускників, які отримали максимальний бал на ЗНО...
23-07-2019, 18:31  >>> 
На Львівщині підбили підсумки дня голосування...
23-07-2019, 18:16  >>> 
Прокуратура у суді домоглась повернення громаді на Львівщині майже 6 га земель вартістю понад 4 млн грн...
23-07-2019, 16:40  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Львівська національна опера проведе масштабний, міжнародний конкурс співаків...
16-07-2019, 14:47  >>> 
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:31 На Львівщині відзначили випускників, які отримали максимальний бал на ЗНО
18:31 Незаконні рубки українських лісів – загроза національній безпеці, – Маркіян Мальський
18:29 Молодь Львівщини запрошують стати учасником відпочинкового табору "Ловці Світанків"
18:27 Тролейбус № 33 не курсуватиме до 28 липня
18:20 Львівські гандболістки — бронзові призерки чемпіонату Європи U-19
18:18 Протягом чотирьох днів буде перекрито для руху транспорту пр. Чорновола: перекриття відбуватиметься частинами
18:17 М. Мальський: «Я гарантую, що політики у смітті більше нема»
18:16 На Львівщині підбили підсумки дня голосування
16:48 У Львівському органному залі відновлюють розписи Яна Генрика Розена
16:46 У Львові тривають роботи з очищення озера на Панча

   Анонси
У львівському Центрі Шептицького покажуть найкращі робіт Ukrainian Young Book Design Awards. Заснований в Україні конкурс за перший рік об’єднав понад 400 дизайнерів з 8 країн світу....
23-07-2019, 18:26  >>> 
Виконавці з Чехії запрошують на музично-вокальний вечір у Львівській філармонії...
22-07-2019, 18:13  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт французьких музикантів...
19-07-2019, 14:00  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования