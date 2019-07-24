Прокуратура у суді домоглась повернення громаді на Львівщині майже 6 га земель вартістю понад 4 млн грн Суспільство | 23-07-2019, 16:40 0 91 Три заяви Радехівської місцевої прокуратури про визнання відумерлою спадщини після смерті громадянин задоволено Буським районним судом 18.07.2019.



Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину – три земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею майже 6 га, вартістю понад 4,3 тис грн, передати у власність територіальній громаді Кізлівської сільської ради.



Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці землі, що могло призвести до їх протиправного використання.



Судом повністю задоволені позовні вимоги прокурора.



Відтак, після набрання рішенням суду законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії реального виконання, земельні ділянки будуть передані у власність територіальної громади.



