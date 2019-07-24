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На Львівщині підбили підсумки дня голосування

Суспільство | 23-07-2019, 18:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 257 257    

На Львівщині підбили підсумки дня голосуванняПроцес голосування на Львівщині пройшов без серйозних порушень, які могли б суттєво вплинути на підрахунок голосів. Проте в день виборів спостерігачі фіксували низку процедурних порушень: винесення з ДВК печаток, внесення правок у протоколи в приміщеннях ОВК та відкриті пакети з документацією. Про це розповіли представники Громадянської мережі ОПОРА під час пресконференції 23 липня у Львові.

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували 32 випадки спроб видати бюлетені без паспорта або на підставі інших документів, що є найчастішим порушенням у день голосування. Найбільше таких випадків було: 13 разів у 122 окрузі, 10 разів у 125 окрузі, 4 рази у 123 окрузі, 2 рази у 124 окрузі та по одному випадку в 120, 121, 126 округах. Так, у с. Передвір’я (дільниця № 461596) Яворівського району виборцю видали бюлетень без відповідного документу. На зауваження спостерігачів ОПОРИ, члени ДВК свій вчинок пояснили тим, що це родичка членів комісії (для одного – свекруха, для іншого – дружина). На цій дільниці були спроби проголосувати без відповідного документу священником, двома особами по закордонному паспорту.

Низку порушень ОПОРА зафіксувала і щодо матеріально-технічного забезпечення: не на всіх дільницях було достатньо скриньок для голосування, хаотично були розміщені інформаційні плакати. Однак, після зауваження спостерігачів ОПОРИ щодо нестачі плакатів з інформацією про мажоритарників, на дільницю у селі Вільховець (123 округ) їх привезли з ОВК.

Координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Львівській області Тарас Радь розповідає: «Зафіксовано 4 випадки, коли у кабінці для голосування було по двоє осіб. Наприклад, під час одного з них другою особою у кабінці був спостерігач від політичної партії «Європейська Солідарність», котрий вирішив допомогти проголосувати сусідці літнього віку. Одній особі видали два бюлетені замість одного, хоча виборці мали право голосу лише у загальнодержавному окрузі, оскільки вони голосували поза межами свого округу. Також на дільниці №461711 у місті Дрогобич у 121 виборчому окрузі виборець зіпсував обидва бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії попросили літнього чоловіка проголосувати у кабінці. Однак він хотів волевиявитися в приміщенні, де працює ДВК. На знак протесту виборець порвав, зім’яв два бюлетені та покинув дільницю».

На виборчій дільниці у місті Львові (№461976) порушено процедуру підрахунку голосів: члени комісії розділилися на групи. До сортування бюлетенів долучався спостерігач від партії «Голос». Спостерігачі ОПОРИ зробили зауваження. Під час підрахунку голосів на дільниці №461823 (місто Червоноград) були присутні дві уповноваженні особи від кандидата-самовисуванця Остапа Семерака.

Достроково заповнили протоколи про підрахунок голосів на дільниці №460864 с. Ушковичі (123 округ). У документах вписали прізвища членів комісії, кандидатів. Також заступник голови ДВК уже поставив підпис навпроти власного прізвища в протоколі. Члени дільничної виборчої комісії №461520, що у селі Шум’яч (125 округ), достроково заповнили протоколи про підрахунок голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі. І лише тоді почали підрахунок тих, хто проголосував на цій ДВК.

Протоколи, датовані майбутнім числом, спостерігачі ОПОРИ зафіксували на дільницях у селах Мохнате (№461564) та Трушевичі (№461415) Турківського району у 125 виборчому окрузі. Наприклад, члени ДВК з села Мохнате підписали протоколи датовані 22 липня о 03:00, а представники дільничної комісії з села Трушевичі – документ датований 21 липня 24:05. Протокол з «майбутнього» спостерігачі ОПОРИ також зафіксували й у серверній в 122 ОВК від дільничної виборчої комісії №461637. Документ про підрахунок голосів виборців у багатомандатному виборчому окрузі був підписаний майбутнім часом. Після зауваження довготермінової спостерігачки, технічний працівник відклав документ і чекав пів години, коли наступить потрібний час, щоб внести дані до системи.

На семи дільницях у різних районах Львівської області члени ДВК розпочали підрахунок голосів при ліхтариках. Такі випадки були у селі Братковичі (№460151), Тулиголове (№460213) Городоцького району, селі Рибники (№460266), містечку Східниця (№460707, №460708) Дрогобицького району та у селі Долішнє (№460733) Миколаївського району, село Підгородці (№461153) Сколівського району. Електроенергія зникла у цих населених пунктах через погодні умови. На деяких ДВК через пів години світло увімкнули.

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували 34 випадки, коли члени ДВК щось вписували у протоколи на підвіконнях чи у залі окружних виборчих комісій. Такі випадки були: 15 фактів у 119 ОВК, 10 фактів у 120 ОВК, 7 фактів у 124 ОВК, по 3 факти у 122, 125 та 126 ОВК.

«Ми також зафіксували 18 фактів, коли члени дільничних виборчих комісій приїжджали із відкритими пакетами з результатами голосування. Наприклад, 6 випадків зафіксовано у 119 ОВК, по 2 випадки - у 121 та 123 ОВК. Низка представників ДВК, мали із собою печатки під час передачі документації до ОВК. У більшості випадків, члени дільничних виборчих комісій банально не знали, як запаковувати пакети, тому і привозили протоколи в руках. Щоб такі випадки негативно вплинули на результати голосування і могли їх сфальшувати, ми не зафіксували», - зазначив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Львівській області Тарас Радь розповідає

Зазначимо, що в день голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували, як від штабу «Європейської Солідарності» обдзвонюють виборців 123 округу. Громадянська мережа ОПОРА зателефонувала за цим номером, який надала пенсіонерка. Дівчина ще не почувши запитання від ОПОРИ одразу сказала: «Вас вітає штаб «Європейська Солідарність». Коли співрозмовниця почула, що представниця ОПОРИ ще не проголосувала їй відповіли: «Ми залучаємо побільше людей, щоб вони проголосували, зробили свій вибір, залучали родичів, щоб всі йшли на вибори. Просто підіть, проголосуйте. – Навіть якщо не за вас? – Так, навіть якщо не за нас». На запитання, звідки у дівчини мій номер, хоча зазначимо, ми самі зателефонували, вона відповіла: «Номер мабуть ви давали, коли ходили з агітацією по селах. Ми голосувати залучаємо більше людей. Ми не агітуємо іменно за нас, а залучаємо якомога біліше людей. Ми просто обдзвонюємо. Ми працюємо від штабу по Золочівському районі».

ОПОРА встановила і той факт, що ОВК №124 в суді представляє довірена особа кандидата у народні депутати Остапа Семерака. Голова окружної виборчої комісії №124 Роман Запісоцький одноосібно видав довіреність 19 липня, якою уповноважив адвокатку Яну Городок у судах представляти інтереси комісії. Хоча днем раніше (18 липня) окружна виборча комісія колегіально прийняла рішення щодо свого представництва у суді юристом Олегом Вороною та членом ОВК Андрієм Гніздицем. Судове засідання відбувалося з 18 по 20 липня у Львівському окружному адміністративному суді. Кандидат у народні депутати (самовисування) у 124 виборчому окрузі Олег Махніцький подав позов до суду з проханням визнати бездіяльність голови ОВК Романа Запісоцького. Оскільки він не вчасно подав проміжні фінансові звіти до ЦВК та НАЗК. Представником ОВК у суді була Яна Городок, яка є довіреною особою кандидата-самовисуванця Остапа Семерака. Суд відмовив у задоволенні позову кандидату в народні депутати Олегу Махніцькому.


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