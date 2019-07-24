На Львівщині відзначили випускників, які отримали максимальний бал на ЗНО Суспільство | 23-07-2019, 18:31 0 125 В області відзначили випускників-відмінників ЗНО. Сьогодні, 23 липня, випускників, які за результатами ЗНО набрали максимум балів, привітав голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.



«Ви – найкращі. Максимум з максимуму - це чудово і ми на вас рівняємось, адже у своїй роботі також намагаємось докладати максимум зусиль. Я побажаю вам ніколи не зупинятись і постійно вдосконалюватись», - зазначив Маркіян Мальський.

Також очільник області побажав молоді нових здобутків.

«Ви зробили стрімкий крок у житті і це досягнення назавжди запам’ятається. Ми також хочемо чути про ваші наступні здобутки. Розвивайте свої лідерські здібності, поглиблюйте знання. Львівщина вами пишається», - додав Маркіян Мальський.

Відтак, голова Львівської ОДА Маркіян Мальський та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин нагородили відмінників, які отримали на ЗНО 200 та 400 балів грамотами та грошовими подарунками у розмірі 4 та 8 тисяч гривень відповідно.

Нагадаємо, що за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 39 випускників із Львівщини отримали найвищий бал з однієї навчальної дисципліни, двоє випускників зі Стрия та Львова - із двох дисциплін. Відтак, за підсумками ЗНО, Львівщина стала однією із лідерів в Україні.

Найкращий результат абітурієнти показали на ЗНО з математики – по 200 балів здобули 14 осіб, 8 – з хімії, 5 – з англійської мови, 6 – з української мови та літератури, 2 – з фізики, 3 – з біології, стільки ж – з історії України.

Серед освітніх закладів найкращі результати показали випускники закладів загальної середньої освіти м.Львова, м.Дрогобича, м.Червонограда, м.Стрия, Городоцького, Миколаївського, Старосамбірського, Радехівського, Кам’янка-Бузького та Мостиського районів.



