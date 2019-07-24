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Держдеп США: вибори підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів
|Суспільство | 24-07-2019, 07:11
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|США вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів
Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, повідомляє посольство України в США.
У розповсюдженій спеціальній заяві Державний департамент США привітав Україну з "мирними парламентськими виборами, які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів".
"Ми працюватимемо з новою владою в Україні і українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для забезпечення успіху країни. Сполучені Штати засвідчують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-опліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичної та безпечної держави в її міжнародно визнаних кордонах", - заявив Держдеп.
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