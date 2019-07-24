Держдеп США: вибори підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів Суспільство | 24-07-2019, 07:11 0 62 США вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів



Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, повідомляє посольство України в США.



У розповсюдженій спеціальній заяві Державний департамент США привітав Україну з "мирними парламентськими виборами, які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів".



"Ми працюватимемо з новою владою в Україні і українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для забезпечення успіху країни. Сполучені Штати засвідчують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-опліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичної та безпечної держави в її міжнародно визнаних кордонах", - заявив Держдеп.