У Нікітському ботсаду в окупованому Криму статую богині Флори замінять бюстом Леніна Суспільство | 24-07-2019, 07:17 0 57 Бронзову статую богині Флори, яка прикрашає центральну площу біля басейну в Нікітському ботанічному саду в анексованому Росією Криму, замінять на мармуровий бюст Леніна.



Про це розповів заступник директора Нікітського ботанічного саду Андрій Паштетський у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.



Він розповів, що скульптуру Флори подарували на 200-річний ювілей Нікітського ботанічного саду в 2012 році.



Таким чином, керівництво ботсаду підкоряється рішенню підконтрольного Росії кримського суду, який постановив повернути на місце пам’ятник Леніну.



"Тоді її встановили на честь 200-річчя саду, приїжджали всі керівники України і Автономної Республіки Крим, всі були задоволені.



Але вчена рада тоді забула викреслити з реєстру пам’яток культурної спадщини бюст Леніна.



А з приходом Росії в 2014 році, всі дані реєстру передали в тому ж вигляді, і вийшло, що сад самовільно демонтував пам’ятник культурної спадщини. Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть в 200 метрах від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч із бюстом Молотову, який з 1937 року займав місце, куди в 1957 році встановили Леніна", – сказав Паштетський.



Одним з ініціаторів повернення бюсту Леніна на місце богині був голова відділення КПРФ в окупованій Ялті, так званий депутат ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв як перемогу своєї партії.