Сенат США затвердив нового голову Пентагону Суспільство | 24-07-2019, 07:19 0 61 Сенат США затвердив Марка Еспера головою міністерства оборони США.



Про це пише Радіо Свобода.



Марк Еспер отримав 90 голосів зі 100, вісім сенаторів виступили проти його призначення.



Еспер – ветеран армії США. Він закінчив відому військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку.