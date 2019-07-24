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Сенат США затвердив нового голову Пентагону
|Суспільство | 24-07-2019, 07:19
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|Сенат США затвердив Марка Еспера головою міністерства оборони США.
Про це пише Радіо Свобода.
Марк Еспер отримав 90 голосів зі 100, вісім сенаторів виступили проти його призначення.
Еспер – ветеран армії США. Він закінчив відому військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку.
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