Радник Зеленського: Кандидатів на посаду прем’єра значно більше, ніж обговорюють у ЗМІ Суспільство | 24-07-2019, 07:20 0 62 Кількість кандидатів на посаду прем’єр-міністра значно більша, ніж обговорюють у ЗМІ.



Про це розказав економіст, радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі Радіо Свобода.



"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, він набагато ширше, від того, що зараз обговорюється в українському медіапросторі", – заявив Устенко.



"Можна знайти декілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис, хто ж має бути прем’єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіапросторі українському, це просто нав’язаний порядок денний, який іде навіть не від ключових експертів із Атлантичної ради", – зазначив Устенко.