|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Радник Зеленського: Кандидатів на посаду прем’єра значно більше, ніж обговорюють у ЗМІ
|Суспільство | 24-07-2019, 07:20
| 0 62
|
|Кількість кандидатів на посаду прем’єр-міністра значно більша, ніж обговорюють у ЗМІ.
Про це розказав економіст, радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі Радіо Свобода.
"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, він набагато ширше, від того, що зараз обговорюється в українському медіапросторі", – заявив Устенко.
"Можна знайти декілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис, хто ж має бути прем’єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіапросторі українському, це просто нав’язаний порядок денний, який іде навіть не від ключових експертів із Атлантичної ради", – зазначив Устенко.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ООС: Бойовики порушили режим тиші, троє окупантів підірвались на вибухівці...
|24-07-2019, 07:41
| >>>
|Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули...
|24-07-2019, 07:22
| >>>
|Радник Зеленського: Кандидатів на посаду прем’єра значно більше, ніж обговорюють у ЗМІ...
|24-07-2019, 07:20
| >>>
|Сенат США затвердив нового голову Пентагону...
|24-07-2019, 07:19
| >>>
|У Нікітському ботсаду в окупованому Криму статую богині Флори замінять бюстом Леніна...
|24-07-2019, 07:17
| >>>
|У США від травм, отриманих під час бою, помер російський боксер...
|24-07-2019, 07:14
| >>>
|Держдеп США: вибори підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів...
|24-07-2019, 07:11
| >>>
|