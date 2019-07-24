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ООС: Бойовики порушили режим тиші, троє окупантів підірвались на вибухівці
|Суспільство | 24-07-2019, 07:41
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|23 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Противник відкривав вогонь по українських захисниках з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї неподалік Луганського.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
За даними розвідки 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої три окупанти загинули та один поранений.
Від початку поточної доби, 24 липня, війська противника не порушували безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
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