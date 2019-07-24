До Європи прийшла друга хвиля спеки: у Франції рекордні +41 Суспільство | 24-07-2019, 09:42 0 103 До Західної Європи прийшла друга теплова хвиля цього літа, у деяких країнах стовпчики термометрів піднялися вище +40 градусів за Цельсієм.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.



У французькому місті Бордо в понеділок зафіксували температуру +41,2 градусів, що перевищила рекорд 2003 року.

Метеорологи прогнозують рекордні температури по всій Європі цього тижня, включаючи Бельгію, Німеччину та Нідерланди.



Представник Всесвітньої метеорологічної організації Клер Нулліс заявила, що теплові хвилі носять "ознаку зміни клімату". "Як ми бачили в червні вони стають більш частими, вони починаються раніше, і вони стають більш інтенсивними", - сказала вона.



На більшості території Франції влада оголосила "помаранчевий" сигнал тривого - другий найвищий рівень попередження.



Температура в Парижі може досягти нових максимумів у четвер. На даний момент тримається рекорд у +40,4 градусів, встановлений у 1947 році.