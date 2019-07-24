Офіційний курс: долар призупинив падіння Суспільство | 24-07-2019, 09:43 0 99 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 24 липня на рівні 25,63 гривні за долар.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,64 гривні (на 23 липня - 28,76 гривні).