Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас – радник Суспільство | 24-07-2019, 09:45 0 212 Політичний радник президента України Микита Потураєв заявив, що Володимир Зеленський ніколи не піде на визнання Криму російським в обмін на повернення Донбасу під контроль Києва.



Про це він сказав в ефірі програми "PRIME: Муждабаєв" на телеканалі ATR.



"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас або навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають українські паспорти, як би ризиковано це не було в Криму під окупацією", – заявив Потураєв.

"Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості. А це все рівно про це", – додав він.