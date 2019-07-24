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Змінились умови отримання електронних довірчіх послугу за допомогою сервісу ДФС

Суспільство | 24-07-2019, 13:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    
Звертаємо вашу увагу, що з 22.07.2019 на офіційному інформаційному ресурсі https://acskidd.gov.ua (далі – Сайт) Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі - Надавач) опубліковано Регламент Надавача, який набирає чинності через 10 днів з дня опублікування.

Звертаємо вашу увагу, що з 22.07.2019 на офіційному інформаційному ресурсі https://acskidd.gov.ua (далі – Сайт) Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі - Надавач) опубліковано Регламент Надавача, який набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Також наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 18.07.2019 № 74 «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг» затверджено Договір про надання електронних довірчих послуг та нові форми реєстраційних документів:
- Реєстраційна картка для фізичної особи;
- Реєстраційна картка для юридичної особи;
- Додаток до Реєстраційної картки;
- Заява про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
- Додаток до заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
Нові форми реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг необхідно використовувати з 22 липня 2019 року.
Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися відокремленими пунктами реєстрації користувачів Надавача до 31 липня 2019 року включно.
Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів можливо у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» на Сайті.
Додатково повідомляємо, що починаючи 01.08.2019 клієнти Надавача зможуть отримати електронні довірчі послуги від Надавача виключно на захищені носії ключової інформації. Перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж захищених носіїв ключової інформації розміщено на Сайті.
Ключі згенеровані на незахищені носії ключової інформації діятимуть до закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
Перейти самостійно з незахищеного носія ключової інформації на захищеним носій ключової інформації можливо за допомогою електронного сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.
Детальна інформація за посиланням: https://acskidd.gov.ua/news#252.
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