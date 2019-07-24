Найбільший кадровий голод – на підприємствах переробної промисловості Суспільство | 24-07-2019, 13:07 0 68 У січні-червні поточного року суб’єкти господарської діяльності Львівщини поінформували обласну службу зайнятості про наявність 39,7 тис. вакансій (у першому півріччі торік було на 6,8% менше).



За видами економічної діяльності найбільшу потребу у робочій силі мали підприємства переробної промисловості (25,6%), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (16,5%), а також транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (10,2%).

«Станом на 1 липня 2019 року в області актуальними залишалися 8,2 тис. робочих місць, – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. – Найбільше варіантів працевлаштування зафіксовано для кваліфікованих робітників: водіїв, швачок, монтерів кабельного виробництва, операторів автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів та установок, укладальників-пакувальників, слюсарів-ремонтників, електрогазозварників. Залишається високим попит на працівників сфери послуг, зокрема, продавців, охоронників, кухарів, офіціантів. З-поміж професіоналів і фахівців затребувані бухгалтери та сестри медичні, а серед представників найпростіших професій – підсобні робітники, прибиральники, вантажники та двірники».

Середній розмір заробітної плати, зазначений у вакансіях, становив 6,8 тис. грн, кожна п’ята пропозиція працевлаштування із винагородою, вищою за середньообласний показник. З-поміж міст і районів області найбільшу заробітну плату пропонували працедавці Радехівщини (8,3 тис. грн), Бузеччини (8,1 тис. грн), Перемишлянщини (7,6 тис. грн), Городоччини (7,4 тис. грн), м. Львова (7,3 тис. грн) і Бродівського району (7,2 тис. грн).

