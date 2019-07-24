До бюджетів місцевого самоврядування на Львівщині від підприємств надійшло майже на 98 млн грн більше плати за землю Суспільство | 24-07-2019, 13:09 0 83 В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у червні 2019 року платники податків-юридичні особи Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 86,2 млн. грн. плати за землю.



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у червні 2019 року платники податків-юридичні особи Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 86,2 млн. грн. плати за землю. Порівнюючи з червнем 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 16,3 млн. грн. (у червні 2018 року – 69,9 млн. грн.), або на 23,3 відсотка.

Протягом січня – червня 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 514,2 млн. грн. плати за землю. Порівнюючи з тим самим періодом 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 97,9 млн. грн. (у січні – червні 2018 року – 416,3 млн. грн.), або на 23,5 відсотка.

