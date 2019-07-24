   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 24/07/2019 Із зони ООС повернувся «фантомівець» – працівник ДФС Закарпаття...>> За тиждень у Львові розпочнеться Третій міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt...>> Триває будівництво Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові — 65% робіт вже виконано...>> До бюджетів місцевого самоврядування на Львівщині від підприємств надійшло майже на 98 млн грн більше плати за землю...>> Найбільший кадровий голод – на підприємствах переробної промисловості...>> Змінились умови отримання електронних довірчіх послугу за допомогою сервісу ДФС...>> Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас – радник...>> Офіційний курс: долар призупинив падіння...>> До Європи прийшла друга хвиля спеки: у Франції рекордні +41...>> ООС: Бойовики порушили режим тиші, троє окупантів підірвались на вибухівці...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

До бюджетів місцевого самоврядування на Львівщині від підприємств надійшло майже на 98 млн грн більше плати за землю

Суспільство | 24-07-2019, 13:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у червні 2019 року платники податків-юридичні особи Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 86,2 млн. грн. плати за землю.

В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у червні 2019 року платники податків-юридичні особи Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 86,2 млн. грн. плати за землю. Порівнюючи з червнем 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 16,3 млн. грн. (у червні 2018 року – 69,9 млн. грн.), або на 23,3 відсотка.
Протягом січня – червня 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 514,2 млн. грн. плати за землю. Порівнюючи з тим самим періодом 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 97,9 млн. грн. (у січні – червні 2018 року – 416,3 млн. грн.), або на 23,5 відсотка.
   Новини по темі: Суспільство
Із зони ООС повернувся «фантомівець» – працівник ДФС Закарпаття...
24-07-2019, 13:16  >>> 
До бюджетів місцевого самоврядування на Львівщині від підприємств надійшло майже на 98 млн грн більше плати за землю...
24-07-2019, 13:09  >>> 
Найбільший кадровий голод – на підприємствах переробної промисловості...
24-07-2019, 13:07  >>> 
Змінились умови отримання електронних довірчіх послугу за допомогою сервісу ДФС...
24-07-2019, 13:06  >>> 
Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас – радник...
24-07-2019, 09:45  >>> 
Офіційний курс: долар призупинив падіння...
24-07-2019, 09:43  >>> 
До Європи прийшла друга хвиля спеки: у Франції рекордні +41...
24-07-2019, 09:42  >>> 
   АктуальноАктуально
ОГОЛОШЕННЯ!...
23-07-2019, 11:47  >>> 
ЦВК опрацювала майже 25% протоколів, у Раду проходять 5 партій...
22-07-2019, 07:23  >>> 
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ...
21-07-2019, 20:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЦВК: явка на виборах склала 49,84%, найвища – на Чернігівщині...
22-07-2019, 07:08  >>> 
Мерія нагадує, що сьогодні — останній день агітації кандидатів у депутати перед «днем тиші»...
19-07-2019, 13:50  >>> 
У Зеленського подумують про ще одні дострокові вибори...
16-07-2019, 09:40  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Із зони ООС повернувся «фантомівець» – працівник ДФС Закарпаття...
24-07-2019, 13:16  >>> 
До бюджетів місцевого самоврядування на Львівщині від підприємств надійшло майже на 98 млн грн більше плати за землю...
24-07-2019, 13:09  >>> 
Найбільший кадровий голод – на підприємствах переробної промисловості...
24-07-2019, 13:07  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Львівська національна опера проведе масштабний, міжнародний конкурс співаків...
16-07-2019, 14:47  >>> 
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:16 Із зони ООС повернувся «фантомівець» – працівник ДФС Закарпаття
13:13 За тиждень у Львові розпочнеться Третій міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt
13:11 Триває будівництво Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові — 65% робіт вже виконано
13:09 До бюджетів місцевого самоврядування на Львівщині від підприємств надійшло майже на 98 млн грн більше плати за землю
13:07 Найбільший кадровий голод – на підприємствах переробної промисловості
13:06 Змінились умови отримання електронних довірчіх послугу за допомогою сервісу ДФС
09:45 Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас – радник
09:43 Офіційний курс: долар призупинив падіння
09:42 До Європи прийшла друга хвиля спеки: у Франції рекордні +41
07:41 ООС: Бойовики порушили режим тиші, троє окупантів підірвались на вибухівці

   Анонси
У львівському Центрі Шептицького покажуть найкращі робіт Ukrainian Young Book Design Awards. Заснований в Україні конкурс за перший рік об’єднав понад 400 дизайнерів з 8 країн світу....
23-07-2019, 18:26  >>> 
Виконавці з Чехії запрошують на музично-вокальний вечір у Львівській філармонії...
22-07-2019, 18:13  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт французьких музикантів...
19-07-2019, 14:00  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования