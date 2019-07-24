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Із зони ООС повернувся «фантомівець» – працівник ДФС Закарпаття
|Суспільство | 24-07-2019, 13:16
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|До Ужгорода з зони проведення операції об'єднаних сил на сході країни повернувся боєць спеціального підрозділу ДФС України «Фантом» – податковий міліціонер ГУ ДФС у Закарпатській області Ігор Кардаш.
Співробітник чотири місяці виконував завдання з протидії економічній злочинності та контрабанді на лінії розмежування в Луганській області, зокрема на КПВВ «Золоте».
Колектив податкових міліціонерів обласного ДФС разом з начальником ГУ ДФС у Закарпатській області Олексієм Петріченком урочисто зустріли колегу. Начальник податкового відомства подякував підполковнику за мужність, за виконаний із гідністю обов’язок, за те, що повернувся додому неушкодженим та побажав успіхів у мирному житті.
Варто зазначити, що протягом проведення АТО та ООС вже 9 податкових міліціонерів із Закарпаття виконували завдання з протидії економічній злочинності, і деякі з них неодноразово.
Зауважимо, що цього року в Державній фіскальній службі відзначили 4-річницю створення підрозділу податкової міліції з оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил). Основним завданням спецпідрозділу є протидія незаконному переміщенню товарів через лінію розмежування з окупованими територіями. Податкові міліціонери спільно зі співробітниками інших правоохоронних органів викривають фінансові злочини та протидіють тероризму в зоні проведення ООС.
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