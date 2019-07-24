Фестиваль «Тарас Бульба-2019»: нова українська музика та вибори у стилі рок Суспільство | 24-07-2019, 18:18 0 56 З 19 по 21 липня у місті Дубні відбувся фестиваль впертого духу «Тарас Бульба»



Цього року учасниками музичних сцен стали понад 50 колективів. 14 з них взяли участь у конкурсі фестивалю. Гран-прі та гітару «Fender Redondo Player ELJ» від призового спонсора «Музторг Україна» отримав харківський гурт «Bud'more». Перше місце виборола команда «Поророка» з Мелітополя, друге – запорізькі «Сутулый Чародей», третє – одеські «Galsi Band». Вони також отримали цінні призи від організаторів.

На фестивалі працювали три сцени: головна, альтернативна та літературно-артистична.

Хедлайнерами головної стали «Infected Rain» (Молдова), «KARNA» та «ТНМК». Альтернативна 19 та 20 липня опівночі перетворювалась на Нічну. Тут виступили чотири гурти: Beddari (Норвегія), Телері, Вій та Брем Стокер. 21 липня з цієї локації лунав лише блек-метал і сцена мала назву «Домна». Хедлайнером став харківський гурт Nokturnal Mortum.

Літературна сцена цього року зібрала десятки українських митців та мисткинь. Серед яких Сергій Жадан, Юрко Журавель, Сергій Мартинюк, Марко Терен, Олександра Гонтар, Марта Брижак, Ростислав Кузик. Також тут показували вистави та перформанси, а в неділю музикували кобзарі та лірники. Окрім всього, відбувся поетичний батл, переможцями якого стали Олександр Ткачинський та Іван Сенін.

Поблизу Літ-Арт локації працював курінь Київського реєстрового козацького полку. Тут демонстрували побут та зброю козаків, читали лекції з історії звичаїв та військової справи. Всі охочі могли постріляти з лука, пройти вишкіл та посмакувати козацькими стравами.



На галявині для дітей працювали аніматори і розважали найменших відвідувачів фестивалю. Діти брали участь в змаганнях та майстер-класах, дивилися вистави. Також на території фестивалю працював фудкорт, ярмарка-виставка «Алея майстрів» та наметове містечко.ґ

Особливістю цьогорічного фестивалю стало те, що він збігся з позачерговими парламентськими виборами. Тому відвідувачі голосували 21 липня на виборчій дільниці №560859. До них приєдналися і музиканти: Ignea, ТНМК, OT.Vinta, TaRuta.

«Це, мабуть, унікальний випадок, коли вибори співпали з рок-фестивалем. Рокери є чи не найсвідомішими членами суспільства. Уже багато учасників та гостей фестивалю змінили місце голосування і готові скористатися своїм виборчим правом, навіть, якщо це потрібно зробити під час улюбленого фесту!» - розповідає організатор фестивалю Микола Арсенюк.

Фестиваль «Тарас Бульба 2019» проходить за підтримки Українського культурного фонду, Дубенської міської ради та Рівненської ОДА.

