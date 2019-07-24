Фестиваль «Тарас Бульба-2019»: нова українська музика та вибори у стилі рок

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 24/07/2019 16 редакцій районних друкованих ЗМІ отримають дотації з обласного бюджету...>> На дорогах Львівщини тривають роботи з організації та безпеки дорожнього руху...>> Мешканців області запрошують на щорічну прощу до Прилбич...>> "Реалізуй себе у владі": четверо випускників програми працевлаштували у Львівській ОДА...>> Підприємцям області нагадують щодо можливості представити свою продукцію у експортному каталозі Львівщини...>> На Львівщині реалізують 8 проектів конкурсу «Малі міста – великі враження»...>> Завтра буде призупинено подачу води до кількох вулиць Франківського району...>> Львівський учень здобув «срібло» на міжнародній математичній олімпіаді...>> Забудовник виплатив місту компенсацію за зрубані дерева на вул. Угорській, 14 та зобов’язався висадити нові насадження...>> ДБР розслідує обставини ДТП на Закарпатті за участю заступника начальника ДФС...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Фестиваль «Тарас Бульба-2019»: нова українська музика та вибори у стилі рок

Суспільство | 24-07-2019, 18:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 56 56    
З 19 по 21 липня у місті Дубні відбувся фестиваль впертого духу «Тарас Бульба»

Цього року учасниками музичних сцен стали понад 50 колективів. 14 з них взяли участь у конкурсі фестивалю. Гран-прі та гітару «Fender Redondo Player ELJ» від призового спонсора «Музторг Україна» отримав харківський гурт «Bud'more». Перше місце виборола команда «Поророка» з Мелітополя, друге – запорізькі «Сутулый Чародей», третє – одеські «Galsi Band». Вони також отримали цінні призи від організаторів.
На фестивалі працювали три сцени: головна, альтернативна та літературно-артистична.
Хедлайнерами головної стали «Infected Rain» (Молдова), «KARNA» та «ТНМК». Альтернативна 19 та 20 липня опівночі перетворювалась на Нічну. Тут виступили чотири гурти: Beddari (Норвегія), Телері, Вій та Брем Стокер. 21 липня з цієї локації лунав лише блек-метал і сцена мала назву «Домна». Хедлайнером став харківський гурт Nokturnal Mortum.
Літературна сцена цього року зібрала десятки українських митців та мисткинь. Серед яких Сергій Жадан, Юрко Журавель, Сергій Мартинюк, Марко Терен, Олександра Гонтар, Марта Брижак, Ростислав Кузик. Також тут показували вистави та перформанси, а в неділю музикували кобзарі та лірники. Окрім всього, відбувся поетичний батл, переможцями якого стали Олександр Ткачинський та Іван Сенін.
Поблизу Літ-Арт локації працював курінь Київського реєстрового козацького полку. Тут демонстрували побут та зброю козаків, читали лекції з історії звичаїв та військової справи. Всі охочі могли постріляти з лука, пройти вишкіл та посмакувати козацькими стравами.

На галявині для дітей працювали аніматори і розважали найменших відвідувачів фестивалю. Діти брали участь в змаганнях та майстер-класах, дивилися вистави. Також на території фестивалю працював фудкорт, ярмарка-виставка «Алея майстрів» та наметове містечко.ґ
Особливістю цьогорічного фестивалю стало те, що він збігся з позачерговими парламентськими виборами. Тому відвідувачі голосували 21 липня на виборчій дільниці №560859. До них приєдналися і музиканти: Ignea, ТНМК, OT.Vinta, TaRuta.
«Це, мабуть, унікальний випадок, коли вибори співпали з рок-фестивалем. Рокери є чи не найсвідомішими членами суспільства. Уже багато учасників та гостей фестивалю змінили місце голосування і готові скористатися своїм виборчим правом, навіть, якщо це потрібно зробити під час улюбленого фесту!» - розповідає організатор фестивалю Микола Арсенюк.
Фестиваль «Тарас Бульба 2019» проходить за підтримки Українського культурного фонду, Дубенської міської ради та Рівненської ОДА.
   Новини по темі: Суспільство
16 редакцій районних друкованих ЗМІ отримають дотації з обласного бюджету...
24-07-2019, 18:42  >>> 
На дорогах Львівщини тривають роботи з організації та безпеки дорожнього руху...
24-07-2019, 18:41  >>> 
Мешканців області запрошують на щорічну прощу до Прилбич...
24-07-2019, 18:41  >>> 
"Реалізуй себе у владі": четверо випускників програми працевлаштували у Львівській ОДА...
24-07-2019, 18:40  >>> 
Підприємцям області нагадують щодо можливості представити свою продукцію у експортному каталозі Львівщини...
24-07-2019, 18:39  >>> 
На Львівщині реалізують 8 проектів конкурсу «Малі міста – великі враження»...
24-07-2019, 18:38  >>> 
ДБР розслідує обставини ДТП на Закарпатті за участю заступника начальника ДФС...
24-07-2019, 18:34  >>> 
   АктуальноАктуально
ОГОЛОШЕННЯ!...
23-07-2019, 11:47  >>> 
ЦВК опрацювала майже 25% протоколів, у Раду проходять 5 партій...
22-07-2019, 07:23  >>> 
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ...
21-07-2019, 20:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЦВК: явка на виборах склала 49,84%, найвища – на Чернігівщині...
22-07-2019, 07:08  >>> 
Мерія нагадує, що сьогодні — останній день агітації кандидатів у депутати перед «днем тиші»...
19-07-2019, 13:50  >>> 
У Зеленського подумують про ще одні дострокові вибори...
16-07-2019, 09:40  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
16 редакцій районних друкованих ЗМІ отримають дотації з обласного бюджету...
24-07-2019, 18:42  >>> 
На дорогах Львівщини тривають роботи з організації та безпеки дорожнього руху...
24-07-2019, 18:41  >>> 
Мешканців області запрошують на щорічну прощу до Прилбич...
24-07-2019, 18:41  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Львівська національна опера проведе масштабний, міжнародний конкурс співаків...
16-07-2019, 14:47  >>> 
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:42 16 редакцій районних друкованих ЗМІ отримають дотації з обласного бюджету
18:41 На дорогах Львівщини тривають роботи з організації та безпеки дорожнього руху
18:41 Мешканців області запрошують на щорічну прощу до Прилбич
18:40 "Реалізуй себе у владі": четверо випускників програми працевлаштували у Львівській ОДА
18:39 Підприємцям області нагадують щодо можливості представити свою продукцію у експортному каталозі Львівщини
18:38 На Львівщині реалізують 8 проектів конкурсу «Малі міста – великі враження»
18:37 Завтра буде призупинено подачу води до кількох вулиць Франківського району
18:37 Львівський учень здобув «срібло» на міжнародній математичній олімпіаді
18:35 Забудовник виплатив місту компенсацію за зрубані дерева на вул. Угорській, 14 та зобов’язався висадити нові насадження
18:34 ДБР розслідує обставини ДТП на Закарпатті за участю заступника начальника ДФС

   Анонси
У львівському Центрі Шептицького покажуть найкращі робіт Ukrainian Young Book Design Awards. Заснований в Україні конкурс за перший рік об’єднав понад 400 дизайнерів з 8 країн світу....
23-07-2019, 18:26  >>> 
Виконавці з Чехії запрошують на музично-вокальний вечір у Львівській філармонії...
22-07-2019, 18:13  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт французьких музикантів...
19-07-2019, 14:00  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования