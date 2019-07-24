Закарпатські митники вилучили китайського товару на 3 млн грн Суспільство | 24-07-2019, 18:21 0 54 На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення з порушенням митних правил товару з Китаю.



Згідно з поданими водієм до митного контролю товаросупровідними документами через митний кордон України в митному режимі «імпорт» переміщувались «товари широкого вжитку» загальною вартістю понад 129 тис. доларів США. Продавець та відправник товару є китайське підприємство, а покупець та одержувач – українське ТОВ з м. Дніпро.

В ході митного контролю транспортного засобу та товарів працівники Закарпатської митниці ДФС виявили невідповідність заявленого в товаросупровідних документах товару, фактично наявному щодо найменування, кількості та вартості. Зокрема, митники виявили не вказані в документах товари: жіночі джинсові куртки, різних розмірів та торгівельних марок; біжутерію; обручі для волосся; блискавки для одягу; наручні годинники; рулони з сіткою різних розмірів та кольорів. Загальна кількість незаявленого товару становить 18761 шт., орієнтовною вартістю 3 млн грн.

Таким чином, підприємець вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів, з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості та вартості.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, виявлений товар, що не був зазначений в поданих до митного контролю документах, вилученого до рішення суду.



