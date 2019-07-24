ЛМКП «Львівводоканал» закликає споживачів оплатити рахунки за воду: заборгованість зросла до 54 млн грн Суспільство | 24-07-2019, 18:25 0 51 Як поінформували у ЛМКП «Львівводоканал», влітку стрімко зросла кількість споживачів, які невчасно оплачують за отримані послуги. У липні лише 44% львів’ян оплатили за воду, а заборгованість зросла до 54 мільйонів гривень.



«Ситуація з надходженням коштів зараз дуже непроста. До кінця місяця залишилося лише 5 банківських днів, однак половина споживачів мабуть просто забула перерахувати кошти за воду.



Наголошуємо, що вода — це стратегічний ресурс, набагато важливіший за послуги інтернету чи телебачення. Наявність або відсутність послуг водопостачання й водовідведення безпосередньо впливає на якість життя та добре самопочуття мешканців. Відтак, закликаємо громадян не зволікати з оплатою платіжок, та допомогти комунальному підприємству належно забезпечувати виробничий процес.



У випадку зростання заборгованості нам не вдасться розрахуватися з енергетиками, і ми потрапимо у зону ризику відключення від енергоносіїв, а отже усі споживачі опиняться без води", — повідомляють у ЛМКП «Львівводоканал».



На підприємстві додають, що зі споживачами, які не сплачували за спожиті послуги понад три місяці, «Львівводоканал» працює у судовому порядку. А стягнення боргів у судовому порядку додає на боржника додаткових грошових навантажень у вигляді судових зборів.