ДБР розслідує обставини ДТП на Закарпатті за участю заступника начальника ДФС Суспільство | 24-07-2019, 18:34 0 78 Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, розслідують обставини смертельної ДТП за участю заступника начальника ДФС в Закарпатській області.



За попередніми даними:



- ввечері 23.07.2019 на автодорозі М-06 сполученням «Київ-Чоп» у Мукачівському районі Закарпатської області водій автомобіля марки «Фольксваген Туарег» скоїв наїзд на працівника служби ремонту автодоріг;



- від одержаних травм згаданий працівник служби ремонту автодоріг помер на місці події;



- за кермом автомобіля марки «Фольксваген Туарег» перебував заступник начальника ДФС в Закарпатській області.



Наразі:



- призначені експертизи;



- проводяться інші необхідні першочергові слідчі дії;



- вирішується питання щодо повідомлення про підозру водію автомобіля «Фольксваген» та про скерування до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.



Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК).



Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює прокуратура Закарпатської області.



Санкція статті: у разі доведення вини, особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.