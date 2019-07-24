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ДБР розслідує обставини ДТП на Закарпатті за участю заступника начальника ДФС
|Суспільство | 24-07-2019, 18:34
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|Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, розслідують обставини смертельної ДТП за участю заступника начальника ДФС в Закарпатській області.
За попередніми даними:
- ввечері 23.07.2019 на автодорозі М-06 сполученням «Київ-Чоп» у Мукачівському районі Закарпатської області водій автомобіля марки «Фольксваген Туарег» скоїв наїзд на працівника служби ремонту автодоріг;
- від одержаних травм згаданий працівник служби ремонту автодоріг помер на місці події;
- за кермом автомобіля марки «Фольксваген Туарег» перебував заступник начальника ДФС в Закарпатській області.
Наразі:
- призначені експертизи;
- проводяться інші необхідні першочергові слідчі дії;
- вирішується питання щодо повідомлення про підозру водію автомобіля «Фольксваген» та про скерування до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК).
Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює прокуратура Закарпатської області.
Санкція статті: у разі доведення вини, особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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